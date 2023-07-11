Темнов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темнов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Темнова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Темнова (Белоглазкина) Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темнова (Белоглазкина) Надежда Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горький

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