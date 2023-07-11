Темнов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Темнова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Темнова (Белоглазкина) Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горький