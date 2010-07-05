Селиванова (Селиванова) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Селиванова) Татьяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

05.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Селиванов Семён Иванович

Мать: Селиванова Апросинья

Рождение ребёнка
1951

Сын: Селиванов Николай Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.05.1955

Дочь: Лазебная Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Селиванов Иван Егорович

Рождение ребёнка
07.01.1957

Сын: Селиванов Егор Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Егорович

Рождение ребёнка
14.09.1960

Дочь: Сутугина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Селиванов Иван Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1967

Сын: Селиванов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Егорович

Смерть
05.07.2010

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