Селиванова (Селиванова) Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1925
Дата смерти05.07.2010
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Отец: Селиванов Семён Иванович
Мать: Селиванова Апросинья
Рождение ребёнка
1951
Сын: Селиванов Николай Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.05.1955
Дочь: Лазебная Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Селиванов Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.01.1957
Отец ребёнка: Селиванов Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.09.1960
Дочь: Сутугина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Селиванов Иван Егорович
Рождение ребёнка
01.01.1967
Сын: Селиванов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Селиванов Иван Егорович
Смерть
05.07.2010