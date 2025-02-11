Курмякова (Дегарева) Серафима Леонтьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецДегарев ЛеонтийНеизвестно г.р.
Супруги
Андриан НикитинНеизвестно г.р.
Дети
(Дигарева) Ольга Андриановна10.07.1858 г.р.
Курмяков Фёдор Андрианович03.06.1863 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегарев Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриан Никитин
Рождение ребёнка
10.07.1858
Дочь: (Дигарева) Ольга Андриановна
Отец ребёнка: Андриан Никитин
Рождение ребёнка
03.06.1863
Сын: Курмяков Фёдор Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Никитин
д. Стрелковка (Карабцёвка)
Смерть
Неизвестно