Курмякова (Дегарева) Серафима Леонтьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Курмякова (Дегарева) Серафима Леонтьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Дегарев ЛеонтийНеизвестно г.р.
Супруги
Андриан НикитинНеизвестно г.р.
Дети
(Дигарева) Ольга Андриановна10.07.1858 г.р.
Курмяков Фёдор Андрианович03.06.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегарев Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриан Никитин

Рождение ребёнка
10.07.1858

Дочь: (Дигарева) Ольга Андриановна

Отец ребёнка: Андриан Никитин

Рождение ребёнка
03.06.1863

Сын: Курмяков Фёдор Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Никитин

д. Стрелковка (Карабцёвка)

Смерть
Неизвестно

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