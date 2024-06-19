Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна 28.02.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Адам Данилович

Рождение ребёнка
19.02.1983

Сын: Губжев Резуан Адамович

Отец ребёнка: Губжев Адам Данилович

Рождение ребёнка
06.04.1989

Сын: Губжев Ислам Адамович

Отец ребёнка: Губжев Адам Данилович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1991

Сын: Губжев Азамат Адамович

Отец ребёнка: Губжев Адам Данилович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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