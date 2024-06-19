Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1983
Отец ребёнка: Губжев Адам Данилович
Рождение ребёнка
06.04.1989
Отец ребёнка: Губжев Адам Данилович
Рождение ребёнка
11.06.1991
Отец ребёнка: Губжев Адам Данилович