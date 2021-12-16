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Евдокия Павловна

Место рождения

Казначеево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мухин Никита Павлович

Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Мухина) Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Мухин) Спиридон Павлович

Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: (Мухин) Иван Павлович

Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мухина) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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