Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Мухина) Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Мухин) Спиридон Павлович
Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мухина) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Мухин Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно