Орлова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти01.03.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Орлов Пётр Матвеевич
Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Орлова) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Орлова) Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Орлова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Успенская (Орлова) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич
Смерть
01.03.1893