Орлова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

01.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Орлов Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Орлова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Орлова) Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Орлова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Успенская (Орлова) Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Орлов Матвей Васильевич

Смерть
01.03.1893

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