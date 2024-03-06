Киндиров Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Есть метрика о свадьбе. 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Бракосочетание
19.10.1911
Есть метрика о свадьбе. 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Рождение ребёнка
19.09.1917
Сын: Киндиров Лаврентий Петрович
Мать ребёнка: Киндирова (Манушкина) Вера Дмитриевна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно