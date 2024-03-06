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Киндиров Петр Афанасьевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Киндиров Афанасий Козмович

Мать: Киндирова Матрона Козьминична

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Бракосочетание
19.10.1911

Жена: Киндирова (Манушкина) Вера Дмитриевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Рождение ребёнка
19.09.1917

Сын: Киндиров Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: Киндирова (Манушкина) Вера Дмитриевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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