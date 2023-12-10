Гоборова Агриппина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоборова Агриппина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Гоборов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Гоборов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гоборов Иван Иванович

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1908

Сын: Гоборов Александр Иванович

Отец ребёнка: Гоборов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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