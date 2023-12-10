Гоборова Агриппина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Гоборов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Гоборов Иван Иванович
Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1908
Сын: Гоборов Александр Иванович
Отец ребёнка: Гоборов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно