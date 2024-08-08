Морозов Архип Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.10.1903
Сын: Морозов Яков Архипов
Мать ребёнка: Морозова Сиклитиния Константинова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно