Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белянин Кирилл Самоилов

Отец ребёнка: Белянин Самуил Васильев

Рождение ребёнка
08.12.1851

Дочь: (Белянина) Анна Самуилова

Отец ребёнка: Белянин Самуил Васильев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Белянин Тимофей Самуилов

Отец ребёнка: Белянин Самуил Васильев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.02.1857

Дочь: (Белянина) Евдокия Самуилова

Отец ребёнка: Белянин Самуил Васильев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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