Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белянин Самуил Васильев
Рождение ребёнка
08.12.1851
Дочь: (Белянина) Анна Самуилова
Отец ребёнка: Белянин Самуил Васильев
Рождение ребёнка
11.02.1855
Отец ребёнка: Белянин Самуил Васильев
Рождение ребёнка
11.02.1857
Дочь: (Белянина) Евдокия Самуилова
Отец ребёнка: Белянин Самуил Васильев
Смерть
Неизвестно