Самойлов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Алексей Иванович

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Самойлов Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Чечкина (Самойлова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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