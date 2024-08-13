Самойлов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Самойлов Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Чечкина (Самойлова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно