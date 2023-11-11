Цепенников Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепенников Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Захарова Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Цепенникова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Цепенникова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Цепенникова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Цепенников Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Цепенникова Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цепенникова Зинаида Александровна

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