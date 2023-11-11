Цепенников Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Захарова Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Цепенникова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Цепенникова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Цепенникова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Цепенников Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Цепенникова Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно