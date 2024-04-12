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Баев Леонтей Михайлов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

28.07.1822

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Баев Михаил Михайлов

Мать: Баева Оксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 года в 1812 г., умре в 1820 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
28.07.1822
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 1820 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490) 28.07.1822 деревни Ожогиной у крестьянина Михаила Баева сын Леонтий Тобольск 156 15 1166 1822 МК Камышевское
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