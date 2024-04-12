Баев Леонтей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти28.07.1822
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Баев Михаил Михайлов
Мать: Баева Оксинья
1 года в 1812 г., умре в 1820 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
28.07.1822
Умре в 1820 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490) 28.07.1822 деревни Ожогиной у крестьянина Михаила Баева сын Леонтий Тобольск 156 15 1166 1822 МК Камышевское