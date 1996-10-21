Алексенцева (Попова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексенцева (Попова) Ксения

Место рождения

тамбовская обл

Дата рождения

21.10.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1978 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1996

Отец: Попов Игорь

Мать: Галина

тамбовская обл
Рождение ребёнка
03.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексенцев Александр

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексенцев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексенцев Александр

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