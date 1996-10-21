Алексенцева (Попова) Ксения
Место рождениятамбовская обл
Дата рождения21.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1996
Отец: Попов Игорь
Мать: Галина
тамбовская обл
Рождение ребёнка
03.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексенцев Александр
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексенцев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексенцев Александр