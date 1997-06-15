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Смирнов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1930

Дата смерти

15.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930

Отец: Смирнов Василий Павлович

Мать: Проничева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
26.10.1957

Сын: Смирнов Вадим Павлович

Мать ребёнка: Александрова Мира Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Игорь Павлович

Мать ребёнка: Лебедева Эмилия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Эмилия Ивановна

Смерть
15.06.1997
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