Смирнов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1930
Дата смерти15.06.1997
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930
Рождение ребёнка
26.10.1957
Мать ребёнка: Александрова Мира Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лебедева Эмилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Эмилия Ивановна
Смерть
15.06.1997