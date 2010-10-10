Князева (Дегтярёва) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1933
Дата смерти10.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1957
Дочь: Князева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Князев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Пётр Михайлович
Смерть
10.10.2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно