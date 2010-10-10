Князева (Дегтярёва) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Дегтярёва) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1933

Дата смерти

10.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1957

Дочь: Князева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Князев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
03.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Пётр Михайлович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
10.10.2010
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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