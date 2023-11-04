Тюкалова (Фоминых) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Фоминых) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1903

Дата смерти

09.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1903

Отец: не указан

Мать: Фоминых Лукерья

Рождение ребёнка
05.12.1934

Дочь: Чикурова Анна Александровна

Отец ребёнка: Тюкалов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюкалова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Тюкалов Александр Иванович

Смерть
09.05.1975
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