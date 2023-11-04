Тюкалова (Фоминых) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1903
Дата смерти09.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1903
Мать: Фоминых Лукерья
Рождение ребёнка
05.12.1934
Дочь: Чикурова Анна Александровна
Отец ребёнка: Тюкалов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюкалова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Тюкалов Александр Иванович
Смерть
09.05.1975