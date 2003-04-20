Феоктистов Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1962
Дата смерти20.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктистова Юля Юрьевна
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктистова Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктистова Элвира Юрьевна
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1984
Сын: Феоктистов Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
02.09.1995
Сын: Феоктистов Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирская область, Черепановский район, с. Искра
Смерть
20.04.2003