Феоктистов Юрий Владимирович 04.10.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феоктистов Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1962

Дата смерти

20.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1962

Отец: Феоктистов Владимир Александрович

Мать: Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктистова Юля Юрьевна

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктистова Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктистова Элвира Юрьевна

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1984

Сын: Феоктистов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
02.09.1995

Сын: Феоктистов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирская область, Черепановский район, с. Искра
Смерть
20.04.2003

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