Козлова (Семченкова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Семченкова) Анастасия Петровна

Козлова (Семченкова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семченков Пётр Андреевич

Мать: Семченкова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор

Средний
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор

Младший
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Фёдор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.