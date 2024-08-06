Козлова (Семченкова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Козлов Фёдор
Средний
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Фёдор
Младший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Фёдор
Смерть
Неизвестно