Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: Феодора Никитична
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Анна Никитична
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Никитична
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно