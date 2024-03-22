Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьевна

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885

Отец: Пугачев Зиновий Николаев

Мать: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: Феодора Никитична

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Анна Никитична

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Никитична

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Никита Семенович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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