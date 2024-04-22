Ложкин Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1994
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1994
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Данил Александрович
Мать ребёнка: Яценко Рафаэла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яценко Рафаэла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина Арина Александровна
Мать ребёнка: Ложкина Карина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Артем Александрович
Мать ребёнка: Ложкина Карина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Карина