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Ложкин Александр Юрьевич

Место рождения

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1994

Отец: Ложкин Юрий Николаевич

Мать: Ложкина Наталия Владимировна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Данил Александрович

Мать ребёнка: Яценко Рафаэла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яценко Рафаэла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина Арина Александровна

Мать ребёнка: Ложкина Карина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Артем Александрович

Мать ребёнка: Ложкина Карина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Карина

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