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Кепиева Марья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кепиев Парфентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кепиева Татьяна Парфентьевна

Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кепиев Емельян Парфентьевич

Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кепиев Кондрат Парфентьевич

Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кепиев Антон Парфентьевич

Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кепиев Иосиф Парфентьевич

Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кепиев Дмитрий Парфирьевич

Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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