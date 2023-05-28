Кепиева Марья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кепиева Татьяна Парфентьевна
Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кепиев Емельян Парфентьевич
Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кепиев Кондрат Парфентьевич
Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кепиев Антон Парфентьевич
Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кепиев Иосиф Парфентьевич
Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кепиев Дмитрий Парфирьевич
Отец ребёнка: Кепиев Парфентий Григорьевич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно