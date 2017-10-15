Черепанова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.2017
Дата смерти18.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1941
Отец ребёнка: Гусев Иван Александрович
Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
18.08.1997
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение
15.10.2017
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно