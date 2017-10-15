Черепанова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2017

Дата смерти

18.08.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1941

Сын: Гусев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Александрович

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
18.08.1997
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение
15.10.2017

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Николай Филиппович

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