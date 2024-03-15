Тряпицына Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТряпицына Мария Максимовна

Тряпицына Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1882

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882

Отец: Тряпицын Максим Федорович

Мать: Тряпицына Коковина Наталья Семеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close