Ведерников Александр Николаевич 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ведерников Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ведерников Николай Александрович

Мать: Ведерникова (Краевая) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова (Токарева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова (Токарева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова (Токарева) Анна

Смерть
Неизвестно

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