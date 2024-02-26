Козьма Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Иван Петров (Ич)
Мать: Марфа Митрофанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.02.1856 ст.
Жена: Марья Абрамова (Вна)
Рождение ребёнка
16.07.1860 ст.
Сын: Степан Козьмин (Ич)
Мать ребёнка: Марья Абрамова (Вна)
Рождение ребёнка
23.03.1865 ст.
Сын: Гавриил Козьмин (Ич)
Мать ребёнка: Марья Абрамова (Вна)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-FX?i=230&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
04.05.1870 ст.
Сын: Тимофей Козьмин (Ич)
Мать ребёнка: Марья Абрамова (Вна)
Рождение ребёнка
06.01.1872 ст.
Дочь: Домника Кузьми (Нична)
Мать ребёнка: Марья Абрамова (Вна)
Рождение ребёнка
10.07.1874 ст.
Дочь: Анна Кузьми (Нична)
Мать ребёнка: Марья Абрамова (Вна)
Смерть
Неизвестно