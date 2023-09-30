Рябков Тимофей Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Патракей Тимофеевич
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рябкова) Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Рябкова) Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
05.05.1919
Дочь: Толстоухова (Рябкова) Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Миролюбова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Нохрина (Рябкова) Евгения Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна
Смерть
Неизвестно