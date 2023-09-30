Рябков Тимофей Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябков Тимофей Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Рябков Анисим Селиванович

Мать: Рябкова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Нестер Тимофеевич

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Патракей Тимофеевич

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рябкова) Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рябков Купрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Рябкова) Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
05.05.1919

Дочь: Толстоухова (Рябкова) Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Миролюбова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Рябков Леонид Тимофеевич

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Нохрина (Рябкова) Евгения Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябкова Авдотья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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