Каназаков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаназаков Александр

Каназаков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1987

Сын: Каназаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Каназакова Ирина Васильевна

Бракосочетание
До 1987

Жена: Каназакова Ирина Васильевна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.1989

Дочь: Прудникова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Каназакова Ирина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close