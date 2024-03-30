Каназаков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1987
Сын: Каназаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Каназакова Ирина Васильевна
Бракосочетание
До 1987
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.1989
Дочь: Прудникова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Каназакова Ирина Васильевна