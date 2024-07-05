Смирнова Парасковья Андреевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Парасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

1858 - 37
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Тихон Агафонович

3-я жена Тихона Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Смирнова Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Смирнов Тихон Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1858 - 5
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Смирнова Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Смирнов Тихон Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1858 - 2
Рождение ребёнка
1856

Сын: Смирнов Яков Тихонович

Отец ребёнка: Смирнов Тихон Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1858 - 2
Смерть
Неизвестно

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