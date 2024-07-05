Смирнова Парасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
1858 - 37
Бракосочетание
Неизвестно
3-я жена Тихона Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Смирнова Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Смирнов Тихон Агафонович
1858 - 5
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Смирнова Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Смирнов Тихон Агафонович
1858 - 2
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Смирнов Тихон Агафонович
1858 - 2
Смерть
Неизвестно