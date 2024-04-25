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Сотникова Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1953

Отец: Сотников Владимир Георгиевич

Мать: Абрамова Вера Павловна

Рождение ребёнка
12.07.1974

Дочь: Долгович Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Сотников Юрий Чернов

Рождение ребёнка
21.01.1979

Дочь: Маркова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лошкарёв Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Юрий Чернов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкарёв Николай Егорович

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