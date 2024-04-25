Сотникова Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1953
Рождение ребёнка
12.07.1974
Дочь: Долгович Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Сотников Юрий Чернов
Рождение ребёнка
21.01.1979
Дочь: Маркова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лошкарёв Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сотников Юрий Чернов
Бракосочетание
Неизвестно