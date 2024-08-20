Стрельцова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: (Стрельцова) Марина Андреевна
Отец ребёнка: Стрельцов Адриан Федоров
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Стрельцов Максим Андреевич
Отец ребёнка: Стрельцов Адриан Федоров
Рождение ребёнка
29.08.1916
Дочь: (Стрельцова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Стрельцов Адриан Федоров
Смерть
Неизвестно