Стрельцова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Адриан Федоров

Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: (Стрельцова) Марина Андреевна

Отец ребёнка: Стрельцов Адриан Федоров

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.08.1914

Сын: Стрельцов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Стрельцов Адриан Федоров

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.08.1916

Дочь: (Стрельцова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Стрельцов Адриан Федоров

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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