Полынцев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынцев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Булатов Андрей

Мать ребёнка: Полынцева Матрена

Рождение ребёнка
27.08.1927

Сын: Полынцев Иван

Мать ребёнка: Полынцева Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров Михаил

Мать ребёнка: Полынцева Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Демьян

Мать ребёнка: Полынцева Матрена

Смерть
1932
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