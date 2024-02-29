Полынцев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Булатов Андрей
Мать ребёнка: Полынцева Матрена
Рождение ребёнка
27.08.1927
Сын: Полынцев Иван
Мать ребёнка: Полынцева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров Михаил
Мать ребёнка: Полынцева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Демьян
Мать ребёнка: Полынцева Матрена
Смерть
1932