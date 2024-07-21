Попова Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1799
Муж: Попов Галактион
Рождение ребёнка
1800
Сын: Попов Федор Галактионович
Отец ребёнка: Попов Галактион
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Попов Галактион
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Попов Галактион
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Попова Авентина Галактионовна
Отец ребёнка: Попов Галактион
Смерть
После 1825