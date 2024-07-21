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Попова Пелагея Васильевна

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1799

Муж: Попов Галактион

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Попов Федор Галактионович

Отец ребёнка: Попов Галактион

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Попов Осип Галактионович

Отец ребёнка: Попов Галактион

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Попов Иван Галактионович

Отец ребёнка: Попов Галактион

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Попова Авентина Галактионовна

Отец ребёнка: Попов Галактион

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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