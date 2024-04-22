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Непогодьев Николай Михайлович

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

16.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Непогодьев Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Непогодьев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Непогодьева Дарья Михайловна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Непогодьева Дарья Михайловна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Непогодьев Егор Николаевич

Мать ребёнка: Непогодьева Дарья Михайловна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непогодьева Дарья Михайловна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.11.1942
погиб на войне
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