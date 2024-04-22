Непогодьев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти16.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Непогодьев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Непогодьев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Непогодьева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Непогодьева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Непогодьев Егор Николаевич
Мать ребёнка: Непогодьева Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1942
погиб на войне