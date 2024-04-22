Махьмад
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Измайлов Тьуки Г1азотович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медова Хава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмад
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмад -Гири
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно