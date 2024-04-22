Махьмад — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махьмад

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Измайлов Тьуки Г1азотович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медова Хава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмад

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмад -Гири

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукиев Иса Мухмадович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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