Леонтьева Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1806
28 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Леонтьева Оксения Тимофеева
Отец ребёнка: Леонтьев Тимофей Михайлов
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно