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Леонтьева Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

28 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Леонтьева Оксения Тимофеева

Отец ребёнка: Леонтьев Тимофей Михайлов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Тимофей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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