Городишенина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бурянина Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Городишенин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Городишенина Анисья Максимовна
Отец ребёнка: Городишенин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городишенина Васса Максимовна
Отец ребёнка: Городишенин Максим Ефимович
Смерть
Неизвестно