Городишенина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городишенина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бурянина Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Городишенин Максим Ефимович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Городишенина Анисья Максимовна

Отец ребёнка: Городишенин Максим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городишенина Васса Максимовна

Отец ребёнка: Городишенин Максим Ефимович

Смерть
Неизвестно
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