Якимив Дмитрий Марьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимив Дмитрий Марьянович

Якимив Дмитрий Марьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close