Горелова (Шорикова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Шорикова) Нина Андреевна

Место рождения

Шатурский район

Дата рождения

24.05.1938

Дата смерти

09.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1957

Муж: Горелов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
31.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горелов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горелов Евгений Александрович

Смерть
09.09.2021

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