Горелова (Шорикова) Нина Андреевна
Место рожденияШатурский район
Дата рождения24.05.1938
Дата смерти09.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1957
Рождение ребёнка
31.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горелов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горелов Евгений Александрович
Смерть
09.09.2021