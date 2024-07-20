Смирнова (Шубенкова) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шубенкова) Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Мария Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Полина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
15.05.1920

Сын: Смирнов Егор Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич

Анновка
Смерть
Неизвестно

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