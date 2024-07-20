Смирнова (Шубенкова) Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Мария Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Полина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1920
Отец ребёнка: Смирнов Павел Лаврентьевич
Анновка
Смерть
Неизвестно