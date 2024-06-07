Лунин Иван Феофилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1884
Отец: Лунин Феофил Васильев
Мать: Мария Лаврентева
Ф. 590, ОП. 3, Д. 58 МК 1884 г. | - 26.04 родился Иван у Феофила Васильева Лунина и Марии Лаврентьевны
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1911
Сын: Лунин Константин Иванович
Мать ребёнка: Лунина (Дубина) Екатерина Дмитриева
Михайловская
Ф. 590, Оп.3, Д.161 (МК 1911 г.) | - 1.04. родился Константин у Ивана Феофилова Лунина и Екатерины Дмитриевны
Рождение ребёнка
?.07.1913
Дочь: (Лунина) Александра Иванова
Мать ребёнка: Лунина (Дубина) Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: (Лунина) Нина Иванова
Мать ребёнка: Лунина (Дубина) Екатерина Дмитриева
Михайловская
Смерть
Неизвестно