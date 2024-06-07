Лунин Иван Феофилов 26.04.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунин Иван Феофилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1884

Отец: Лунин Феофил Васильев

Мать: Мария Лаврентева

Ф. 590, ОП. 3, Д. 58 МК 1884 г. | - 26.04 родился Иван у Феофила Васильева Лунина и Марии Лаврентьевны
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1911

Сын: Лунин Константин Иванович

Мать ребёнка: Лунина (Дубина) Екатерина Дмитриева

Михайловская
Ф. 590, Оп.3, Д.161 (МК 1911 г.) | - 1.04. родился Константин у Ивана Феофилова Лунина и Екатерины Дмитриевны
Рождение ребёнка
?.07.1913

Дочь: (Лунина) Александра Иванова

Мать ребёнка: Лунина (Дубина) Екатерина Дмитриева

Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: (Лунина) Нина Иванова

Мать ребёнка: Лунина (Дубина) Екатерина Дмитриева

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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