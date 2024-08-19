Юренкова (Тюрькова) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1994
Дочь: Юренкова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Юренков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1999
Сын: Юренков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Юренков Владимир Петрович