Юренкова (Тюрькова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юренкова (Тюрькова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1973

Отец: Тюрьков Владимир Александрович

Мать: Тюрькова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юренков Владимир Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1994

Дочь: Юренкова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Юренков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
23.10.1999

Сын: Юренков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Юренков Владимир Петрович

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