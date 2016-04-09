Гиззатуллин Фикрат
Место рожденияд. Аптекаш РТ
Дата рождения12.05.1944
Дата смерти09.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1944
Отец: Гиззатуллин Габделжамил
Мать: Гиззатуллина Махинур
Бракосочетание
1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно