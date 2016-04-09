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Гиззатуллин Фикрат

Место рождения

д. Аптекаш РТ

Дата рождения

12.05.1944

Дата смерти

09.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1944

Отец: Гиззатуллин Габделжамил

Мать: Гиззатуллина Махинур

Бракосочетание
1968

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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