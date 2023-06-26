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Комаров Павел Павлович

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Место рождения

Могильный Мыс, Колпашевский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

23.08.1939

Дата смерти

26.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1939

Отец: Комаров Павел Кириллович

Мать: Комарова Елена Евтифеевна

Могильный Мыс, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.02.1967

Дочь: Попова Светлана Павловна

Мать ребёнка: Комарова Галина Романовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Жена: Комарова Галина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Галина Романовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Елена Павловна

Мать ребёнка: Комарова Валентина Павловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Максим Павлович

Мать ребёнка: Комарова Валентина Павловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Валентина Павловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
26.06.2023
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