Комаров Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения23.08.1939
Дата смерти26.06.2023
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1939
Рождение ребёнка
02.02.1967
Дочь: Попова Светлана Павловна
Мать ребёнка: Комарова Галина Романовна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Елена Павловна
Мать ребёнка: Комарова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комарова Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.2023