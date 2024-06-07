Анисимова Василина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Анисимова) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Анисимов Антон Спиридонович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Анисимов Василий Антонович
Отец ребёнка: Анисимов Антон Спиридонович
Смерть
Неизвестно