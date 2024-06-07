Анисимова Василина 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова Василина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Антон Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Анисимова) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Анисимов Антон Спиридонович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Анисимов Василий Антонович

Отец ребёнка: Анисимов Антон Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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