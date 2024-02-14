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Богданов Иршат Сафиевич

Место рождения

с.Буриказганово.Башкирия

Дата рождения

01.06.1941

Дата смерти

04.06.1915

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.06.1915
Рождение
01.06.1941

Отец: Богданов Сафа Вафиевич

Мать: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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