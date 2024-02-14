Богданов Иршат Сафиевич
Место рожденияс.Буриказганово.Башкирия
Дата рождения01.06.1941
Дата смерти04.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.06.1915
Рождение
01.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана