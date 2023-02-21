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Hall George Lewis

Место рождения

Hampshire, England

Дата рождения

?.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.01.1859
Saint Swithun Over Kingsgate, Winchester, Hampshire, England
Рождение
?.01.1859

Отец: Hall Richard Morgan

Мать: Hall Louisa Maria

Hampshire, England
Место жительства
1861
5 Victoria Place, Walcot, Somerset, England
Иммиграция
1870
Смерть
Неизвестно
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