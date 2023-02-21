Hall George Lewis
Место рожденияHampshire, England
Дата рождения?.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.01.1859
Saint Swithun Over Kingsgate, Winchester, Hampshire, England
Рождение
?.01.1859
Отец: Hall Richard Morgan
Мать: Hall Louisa Maria
Hampshire, England
Место жительства
1861
5 Victoria Place, Walcot, Somerset, England
Иммиграция
1870
Смерть
Неизвестно