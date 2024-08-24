Сидоренкова Александра Антоновна 14.11.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидоренкова Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1921

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1921

Отец: Сидоренков Антон Никифорович

Мать: Ковалева Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
01.07.1942

Дочь: Егорова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1945

Сын: Горячев Анотолий Викторович

Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.06.1947

Сын: Горячев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
08.08.1950

Дочь: Горячева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Горячева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич

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