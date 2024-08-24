Сидоренкова Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1921
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1921
Рождение ребёнка
01.07.1942
Дочь: Егорова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
13.02.1945
Сын: Горячев Анотолий Викторович
Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
09.06.1947
Сын: Горячев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
08.08.1950
Дочь: Горячева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Горячева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Горячев Виктор Сергеевич