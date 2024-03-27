Ламухин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламухин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ламухин Пахом Андреевич

Мать: Ламухина Ивлампия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламухин Сергей

Мать ребёнка: Ламухина Мария

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окунева Вера

Мать ребёнка: Ламухина Мария

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Ламухина Мария

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ламухина Мария

Смерть
Неизвестно
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