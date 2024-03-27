Ламухин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламухин Сергей
Мать ребёнка: Ламухина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окунева Вера
Мать ребёнка: Ламухина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Ламухина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ламухина Мария
Смерть
Неизвестно