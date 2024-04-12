Пушков Валерий Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938
Образование
1960
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Высшее Военно-Морское Подводное Училище им. Макарова
Рождение ребёнка
15.04.1961
Дочь: Пушкова Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Король Елена Яковлевна
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
1971
Светлый, ЗАТО Светлый, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Король Елена Яковлевна
Образование
Неизвестно
Рига, Rīga
Училище подводного плавания