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Пушков Валерий Владимирович

Место рождения

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938

Отец: Пушков Владимир Сергеевич

Мать: Пушкова Акулина Петровна

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Образование
1960
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Высшее Военно-Морское Подводное Училище им. Макарова
Рождение ребёнка
15.04.1961

Дочь: Пушкова Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Король Елена Яковлевна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
1971
Светлый, ЗАТО Светлый, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король Елена Яковлевна

Образование
Неизвестно
Рига, Rīga
Училище подводного плавания
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